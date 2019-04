Falcon Games z M. Kostrzewą na czele rozpoczął działalność na rynku gamingowym

"Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i bogaty know-how całego zespołu, od wielu lat, pośrednio lub bezpośrednio związanego z branżą gier, jest solidną podstawą do dynamicznego rozwoju Falcon Games. Pierwszych przychodów z gier oczekujemy jeszcze w 2019 r. Szczególny potencjał dostrzegamy w produkcjach z gatunku symulatorów, w których widzimy szansę na odniesienie ponadprzeciętnego sukcesu. W dodatku planujemy wejście w segment gier konsolowych i mobilnych. Prowadzimy pracę nad projektem dedykowanym na platformę Nintendo Switch. Uważam, że jest to wciąż niezagospodarowana w pełni nisza o globalnym zasięgu, w której nasze produkcje mogą stanowić atrakcyjną propozycję dla graczy. Oferta gier na konsolę Nintendo jest znacznie uboższa niż na pozostałe platformy. Chcemy umożliwić graczom dostęp do produkcji z gatunków, w które dotychczas mogli zagrać tylko na konsolach konkurencji" - dodał Kostrzewa.