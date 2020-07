Fallacher: Wykluczenie Huawei z budowy 5G spowolni rozwój sieci nowej generacji

"To bardzo niebezpieczna decyzja [Wielka Brytania zamierza wykluczyć Huawei z sieci 5G - red.], stąd tez nie dziwi mnie ostra reakcja tamtejszych operatorów. Trzeba będzie bardzo dużych nakładów, bo konieczna będzie wymiana wszystkich rodzajów sieci: 2G, 3G i 4G. To oznacza, ze operatorzy, którzy jak każda inna firma nie dysponują nieograniczonymi zasobami, staną przed wyborem: czy najpierw budować nowoczesna siec 5G, czy przeznaczać środki na odbudowę od podstaw istniejących sieci. W rezultacie taka decyzja spowolni rozwój sieci nowej generacji. Z pewnością kraj, który podejmuje tego typu decyzje słono za to zapłaci" - powiedział Fallacher w wywiadzie dla rp.pl.