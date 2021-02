Farmy Fotowoltaiki planują crowdfunding na Crowdway, docelowo NewConnect

"Farmy Fotowoltaiki - należące w całości do notowanej na NewConnect Berg Holding - planują pozyskać 4,05 mln zł od inwestorów indywidualnych w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego promowanego przez Crowdway. Środki z emisji spółka przeznaczy na nową farmę o mocy 1 MW zlokalizowaną na Podkarpaciu, którą stworzy wraz z Columbus Energy. Planowany start kampanii to przełom lutego i marca 2021. Inwestorzy pozyskani w ramach crowdfundingu będą partycypować w zyskach wypracowanych przez wszystkie projekty spółki. Farmy Fotowoltaiki planują debiut na NewConnect do 12 miesięcy, czyli najpóźniej na początku 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka ponadto dewelopuje też inne farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora - w ramach crowdfundingu udziałowego - akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę, podkreślono także.

"Jesteśmy spółką deweloperską działającą w obszarze fotowoltaiki. Na obecnym etapie rozwoju generujemy koszty związane z budową farm. Przychody będziemy generować po uruchomieniu instalacji, czyli w 2022 roku. Z punktu widzenia inwestora istotny jest fakt, że mamy zakontraktowane projekty oraz to, że inwestycja w farmy fotowoltaiczne to sposób na wieloletni dochód pasywny. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą bowiem pozwalać na osiągnięcie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu" - powiedział prezes Farm Fotowoltaiki i jednocześnie członek zarządu Berg Holding Kamil Kita, cytowany w komunikacie.

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.