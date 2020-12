FCA będzie produkować w Tychach hybrydy i e-auta marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo

"Grupa FCA ogłasza nowe inwestycje w strategiczny projekt realizowany w fabryce w Tychach. Inwestycja będzie dotyczyć rozbudowy i modernizacji zakładu FCA Poland i potrwa kilka lat. Jej celem jest uruchomienie w drugiej połowie 2022 roku seryjnej produkcji pierwszego z trzech nowych modeli samochodów osobowych dla marek grupy. Przygotowania już się rozpoczęły. Zapowiedziane samochody marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo to zaawansowane technologicznie modele oparte na nowej koncepcji mobilności. Będą one produkowane, wykorzystując najbardziej zaawansowane systemy napędowe, w tym napęd w pełni elektryczny" - czytamy w komunikacie.

Jak powiedziała na podpisaniu umowy pomiędzy FCA Poland a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną członek rady nadzorczej FCA Poland Henryka Bochniarz, "czekaliśmy na tę decyzję, czekaliśmy na to jakie samochody będą tu produkowane. To ważna decyzja dla 6,4 tys. pracowników, którzy są w zatrudnieni w Polsce w spółkach należących do koncernu".