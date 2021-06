Fed wywrócił rynek do góry nogami. Dolar zyskał, a straciła giełda i złoto

Można wskazać, że dolar jest zdecydowanym wygranym. Sprzyjają mu prognozy aż 2 podwyżek stóp procentowych do 2023 roku oraz techniczne i minimalne podniesienie stopy oprocentowania nadmiernych rezerw (IOER).

Złoto wyraźnie było zmęczone w okolicach 1900 dolarów za uncję, z brakiem nowych kupujących, dlatego reakcja spadkowa jest taka duża. Spadki na Wall Street są widoczne, ale cały czas nie mamy przełamania trendu. Dzieje się tak ze względu na to, że wciąż brak dyskusji o ograniczaniu gigantycznego programu QE. Być może komunikacja nastąpi w trakcie sierpniowego posiedzenia w Jackson Hole. Jeśli nie tam, kolejna okazja nastąpi podczas wrześniowego, "dużego" posiedzenia Fed.

Przy tym wszystkim warto zwrócić uwagę na ogromną przecenę złotego. Co ciekawe jest to zgodne z wakacyjną sezonowością, ale z 2 strony jest to powiązane z tym, że rynki wschodzące nie lubią mocnego dolara amerykańskiego. Po drugie, Rada Polityki Pieniężnej wykluczyła możliwość podwyżek w najbliższym czasie, pomimo szalejącej inflacji.