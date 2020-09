Film Rój zebrał prawie 2 mln zł z emisji crowdfundingowej na Crowdway

"Produkująca film spółka celowa - Film Rój SA - zebrała właśnie 1,93 mln zł od ok. 300 rozproszonych inwestorów, a swój cel osiągnęła w zaledwie 38 dni. Będzie to pierwszy w Polsce pełnometrażowy film fabularny, który powstanie dzięki inwestorom crowdfundingowym. Kampania promowana była na platformie Crowdway.pl. W thrillerze w reżyserii Bartka Bali zagrają Roma Gąsiorowska i Eryk Lubos . Premierę zaplanowano na jesień 2021 roku, a dystrybucją zainteresowani są najwięksi polscy dystrybutorzy filmowi" - czytamy w komunikacie.

"W imieniu zarządu, twórców i aktorów dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli w nasz projekt. Jestem niezwykle dumny, że z takim sukcesem przecieramy szlaki dla nowej metody finansowania polskich produkcji filmowych. Jako pionierzy w branży, zebraliśmy 100% kapitału i to na kilka dni przed planowanym zakończeniem kampanii. Przed nami miesiące pełne pracy, a efekty zobaczymy podczas premiery filmowej już za rok" - powiedział prezes Film Rój Łukasz Siódmok, cytowany w komunikacie.

"Gdy startowaliśmy z projektem, Polska była w fazie całkowitego lockdownu. Podjęliśmy jednak ryzyko i po kilku miesiącach rozpoczęliśmy emisję akcji wierząc, że inwestorzy zrozumieją właściwie timeline projektu i moment monetyzacji dopiero za rok. Dziś, jesteśmy pierwszą fabularną i komercyjną produkcją filmową, która przed rozpoczęciem planu zdjęciowego ma w pełni zabezpieczony budżet, dzięki której cała ekipa filmowa ze spokojną głową może skupić się na stworzeniu najwyższej jakości warstwy artystycznej. Ten film zrobił dużo szumu, zanim jeszcze padł pierwszy klaps. Jestem pewien, że ma wszystkie zalety, by stać się hitem polskiego box office w 2021. Dzięki tej kampanii otworzyliśmy nową ścieżkę dla polskiej kinematografii, bez konieczności ubiegania się o państwową dotację" - dodał członek rady nadzorczej Film Rój Paweł Komar.

Siódmok podkreślił, że w projekcji finansowej spółka uzyskaliśmy "bardzo racjonalne" założenia co do wielkości widowni potrzebnej do zwrotu z inwestycji.