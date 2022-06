Firma najbogatszego Polaka rośnie jak na drożdżach. Niedawno wyprzedziła Lidla

Dino uczyniło z Tomasza Biernackiego miliardera

Co istotne, Biernacki trafił na szczyt rankingu raptem w pięć lat po debiucie na liście. Jego majątek to przede wszystkim udziały w Dino Polska - posiada 51 proc. spółki, która zadebiutowała na polskiej giełdzie w kwietniu 2017 r. Akcje Dino Polska podrożały łącznie o 709 proc. od debiutu do teraz - z kwoty 39 zł do obecnych 317 zł. Wraz z kursem poszybowała wartość rynkowa spółki.