Forestlight Games z Grupy PlayWay chce wejść na NewConnect w I poł. 2021 r.

"W I połowie przyszłego roku planujemy debiut na rynku NewConnect, dlatego już teraz rozpoczęliśmy proces przekształcenia Forestlight Games ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. To niezbędny krok, aby móc dołączyć do spółek publicznych. W procesie tym wspiera nas profesjonalne grono doradców. Mamy nadzieję, że debiut na rynku New Connect pozwoli nam zwiększyć wiarygodność spółki w oczach inwestorów, partnerów biznesowych i kontrahentów. Nie wykluczamy także przeprowadzenia emisji akcji, o szczegółach będziemy informowali na bieżąco" - powiedział prezes Forestlight Games Tomasz Mazur, cytowany w komunikacie.