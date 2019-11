Forever Entertainment liczy, że przyszły rok będzie 'przełomowy'

"FE poinformowała o przekroczeniu sprzedaży łącznie ponad 2 mln gier na konsolę Nintendo Switch, która od 2017 roku święci sukcesy sprzedażowe na całym świecie. Spółka korzysta także z sukcesu sprzedaży konsoli Nintendo Switch Lite, która została wprowadzona do sprzedaży 20 września 2019 roku. FE i współpracujące z nią studia deweloperskie koncentrują się obecnie produkcji i portowaniu 5 ważnych tytułów: 'Panzer Dragoon: Remake', 'Panzer Dragoon: Zwei Remake', 'The House Of the Dead: Remake', 'Fear Effect Reinvented', 'Rise Eterna', które zgodnie z obecnie prezentowanym terminarzem, mają wejść do sprzedaży w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.