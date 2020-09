technologie 42 minuty temu

Forever Entertainment ma licencję na dystrybucję 'A Long Way Down' na konsole

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Goblinz Studio SAS z Francji, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry "A Long Way Down" na platformie Nintendo Switch, PS4, Xbox One.