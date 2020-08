Forever Entertainment miało 9,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

"Wyniki finansowe FE za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęły poziomy niespotykane w poprzednich latach. Największy wpływ na wzrost wyników finansowych emitenta miało rozpoczęcie sprzedaży gry 'Panzer Dragoon: Remake' na platformie Nintendo Switch pod koniec marca 2020 r. Na początku czerwca gra została wydana również na platformie Google Stadia. Do końca bieżącego roku 'Panzer Dragoon: Remake' zostanie wydany na kolejnych platformach. Coraz lepsze wyniki finansowe spółki są także rezultatem dobrej sprzedaży m.in. 'Thief Simulato'r, 'Hollow', 'Timberman VS. Jednocześnie spółka wprowadza do sprzedaży kolejne tytuły własne, jak i innych developerów. W II kwartale wprowadziła do sprzedaży dwa istotne tytuły: 'Cooking Simulator' oraz 'Towaga Among Shadows'" - czytamy w raporcie.