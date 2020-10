Forever Entertainment planuje co najmniej 11 premier 'dużych' gier w IV kw.

Na Nintendo Switch spółka planuje debiut w I kw. br. takich gier jak: "Green Hell ", "The Dealer Simulator" (wcześniej "Drug Dealer Simulator") "Rise Eterna" (gry o dużym potencjale), a także: "Virus - The Outbreak" i " Train Station Renovation".

Na platformie Xbox One w I kw. mają mieć debiut: " Panzer Dragoon: Remake Kursk (gra o dużym potencjale) a także: "Assault On Metaltron", "Towaga: Among Shadows", "Q-Yo Blaster", "Seeds of Resilience", "Tiny Hands Adventure", "Sparkle 4 Tales", "Sparkle 2 Evo", "Goetia".