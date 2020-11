Frisbo wchodzi do Polski, liczy na kilkudziesięciu klientów do końca 2021 r.

"Przy wchodzeniu na nowy rynek w miarę proste jest tylko przetłumaczenie treści na stronie sklepu lub ofert na platformie typu Amazon czy eMAG (lider e-handlu w m.in. Rumunii czy na Węgrzech i Słowacji). Schody zaczynają się przy poszukiwaniu najtańszych i najszybszych przesyłek kurierskich i negocjacji z placówkami magazynowymi w każdym kolejnym kraju. To sprawia, że swobodny przepływ towarów w UE jest jakby z innej epoki. Stąd rosnąca popularność platformy Frisbo, która w jednym miejscu daje dostęp do centrów zaopatrzenia i lokalnych kurierów z wielu państw. Jest odpowiednikiem Ubera w branży e-fulfillment. Nie posiada własnych magazynów, tylko buduje sieć - łącząc Wschód z Zachodem Europy" - powiedział market access manager we Frisbo w Polsce Aleksandra Kubicka, cytowana w komunikacie.

"Do końca 2021 r. będziemy obsługiwać kilkudziesięciu klientów w Polsce. Do tej pory cross-border e-commerce był domeną dużych graczy. My dajemy dostęp do niskich cen oraz krótkich terminów dostaw zagranicą każdemu sprzedawcy, niezależnie od skali biznesu. Jako europejska sieć mamy możliwość zaoferowania jednakowych stawek dla wszystkich. To wszystko w ramach jednej umowy i faktury. To zupełnie nowy sposób na ekspansję zagraniczną, już teraz wybierany przez coraz to kolejnych przedsiębiorców w Europie" - dodała Kubicka.

Usługi Frisbo dostępne są już 11 krajach, gdzie Frisbo w porozumieniu z centrami obsługi logistycznej udostępnia swoją technologię. Model biznesowy Frisbo zakłada szybki wzrost i przyłączanie kolejnych rynków do swojej sieci. Jednocześnie startup z Rumunii przymierza się do kolejnej rundy finansowania przy wsparciu inwestorów z CEE. Tym razem chce ją przeznaczyć na szybkie skalowanie platformy w Europie Zachodniej. Frisbo jest już zintegrowane z wieloma największymi platformami i narzędziami e-commerce takimi jak Allegro, eMag czy Shopify, podano także.

"E-commerce w naszej wizji, z elastyczną, tanią i szybką logistyką oznacza tektoniczne zmiany w strukturze biznesu w Europie. W kolejce są więc kolejne europejskie centra fulfillment, gotowe do przyłączenia do platformy. Nasz cel to zbudowanie sieci podobnej do centrów logistycznych Amazona, ale dostępnej dla każdego sprzedawcy. Potencjał jest olbrzymi: samych sklepów internetowych jest w Europie ponad 800 tys. a tylko 8% z nich sprzedaje w modelu cross-border. Chcemy to zmienić" - powiedział założyciel i CEO Frisbo Bogdan Colceriu.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , budownictwo , nieruchomości , handel detaliczny, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące