Frisco.pl otworzyło centrum logistyczno-dystrybucyjne w Klaudynie pod Warszawą

"Wyniki Frisco.pl są dla nas bardzo satysfakcjonujące i spodziewamy się dalszych stabilnych wzrostów. Penetracja rynku e-grocery w naszym kraju jest ponad dziesięciokrotnie niższa niż np. w Wielkiej Brytanii, co daje ogromny potencjał do rozwoju tej kategorii w Polsce. Obecnie baza aktywnych klientów Frisco.pl odpowiada już liczbie klientów 7 hipermarketów stacjonarnych. Odpowiedzią na stale rosnący popyt jest inwestycja w nowy magazyn, który pozwoli nam na przynajmniej czterokrotne zwiększenie skali działalności oraz równoczesne rozwijanie różnych modeli biznesowych" - powiedział prezes Grzegorz Bielecki, cytowany w komunikacie.

Magazyn o łącznej powierzchni ok. 11 tys. m2 podzielono na kilka stref temperaturowych i logistycznych, m.in. strefę przyjęć, magazynowania, strefy buforowe i kompletacyjne, a także strefę wysyłkową, którą obsługuje specjalny robot. Jego zadaniem jest przeniesienie skrzynek ze skompletowanym zamówieniem na wózek transportowy, który finalnie trafi do samochodu dostawczego Frisco.pl. Robot w ciągu godziny jest w stanie spakować nawet 420 takich skrzynek. Wszystkie strefy logistyczne, o których mowa zostały połączone przenośnikami towaru. Będą one obsługiwać ok. 80% transportu wewnątrzmagazynowego, co przełoży się na znaczny wzrost efektywności, wskazano również.