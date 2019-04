FTTH Council/IDATE DigiWorld: Polska w światłowodowej czołówce Europy

"Wysokie pozycje cieszą. Świadczy to o większym doświadczeniu i zaawansowaniu działań oraz inwestycji w systematyczne powiększanie zasięgu sieci szybkiego dostępu do Internetu. To również sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku by zostać już niebawem krajem uznanym przez analityków tego corocznego opracowania za dojrzały w kwestii wykorzystania łączności z globalną siecią przez światłowody. Oraz, dołączyć tym samym do takich gospodarek jak Szwecja, Hiszpania czy Norwegia" - powiedział prezes Nexera Jacek Wiśniewski, cytowany w komunikacie.