Fuero Games chce zadebiutować na NewConnect w 2021 r.

Według nowej strategii, zespół dedykowany tytułom mobilnym ma pracować nad co najmniej 2 nowymi prototypami miesięcznie. Prowadzić ma to do powstania nie mniej niż dwóch tytułów o potencjale hitu komercyjnego rocznie. Będą to głównie tytuły z gatunku hybrid-casual, które dzięki swojej przystępności mają trafić do szerokiego grona użytkowników, a następnie zaangażować ich do pozostania w grze na długi czas, podano także.