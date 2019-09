Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

"Debiut Beta ETF na indeks mWIG40TR to nowy, istotny etap w rozwoju GPW i polskiego rynku kapitałowego. To pierwszy fundusz typu ETF, który będzie inwestował w spółki o średniej kapitalizacji notowane na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni na całym świecie doceniają fundusze typu ETF ze względu na niskie koszty zarządzania, przejrzystość, płynność oraz możliwość dokonywania transakcji nimi na giełdzie . Konsekwentnie zwiększamy ofertę funduszy typu ETF dostępnych dla inwestorów na GPW. Ze względu na ich zalety, jesteśmy przekonani, że popularność funduszy ETF notowanych na GPW będzie rosła wśród inwestorów" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z obietnicą daną inwestorom na początku stycznia tego roku, wprowadzamy dziś na warszawski parkiet kolejny fundusz z rodziny Beta ETF. Jest to Beta ETF mWIG40TR - fundusz, dzięki któremu inwestorzy mogą w wygodny i tani sposób zainwestować w kolejne 40 spółek, tym razem o średniej wielkości i oczywiście z dywidendami. Mamy nadzieję, że inwestorzy docenią wygodę, jaką daje inwestowanie w cały indeks za pomocą jednej transakcji, w certyfikaty Beta ETF mWIG40TR. Tak jak poprzednio, tak i tym razem obiecujemy, że to nie koniec, a dopiero początek oferty Beta ETF. W najbliższych miesiącach wprowadzimy kolejne fundusze Beta ETF i mamy nadzieję, że inwestorzy przekonają się, że jest to efektywny i wygodny sposób inwestowania w indeksy warszawskiej giełdy. A w dalszej kolejności nie tylko warszawskiej" - skomentował członek zarządu Beta Securities Poland Robert Sochacki.