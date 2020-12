Fundusz Trójmorza zainwestował w estońską spółkę Greenergy Data Centers

"Ta pierwsza cyfrowa inwestycja Funduszu Trójmorza w Greenergy Data Centers pokazuje ogromny potencjał Inicjatywy Trójmorza. Bardzo się cieszę, że dzieje się to w Estonii, ponieważ w Tallinie wprowadziliśmy program Smart Connectivity. Pokazuje to, że nowsze, bardziej ekologiczne i wydajniejsze modele biznesowe można opracowywać i skalować na cały region Trójmorza, od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Tu znajduje się prawdziwy potencjał naszego regionu" - powiedział premier Estonii Juri Ratas.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa. Wcześniej w październiku br. BGK podniósł swoje zaangażowanie w Fundusz o 250 mln euro. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie ponad 800 mln euro.