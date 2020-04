Fundusze inwestycyjne biją niechlubny rekord. Klienci rzucili się do wypłaty pieniędzy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy straszy największą recesją od lat 30-tych XX wieku. Wszystko przez epidemię koronawirusa. W takiej sytuacji każdy stara się chronić swoje oszczędności. Widać to dobrze po statystykach funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Okazuje się, że klienci wypłacili z nich rekordową kwotę.

Eksperci wskazują, że to największy odpływ środków w skali miesiąca w historii. Przez ostatnie lata miesięczne zmiany wahały się w przedziale od plus 3 mld do minus 3 mld zł.