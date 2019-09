Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł

"Fundusze Venture Capital, uruchomione przez PFR Ventures, rozpoczęły inwestowanie w połowie 2019 roku. Na ten moment, zapewniły one finansowanie dla 22 spółek, z którymi podpisały umowy inwestycyjne na wysokość 104 mln zł. Docelowo, do 2023, wprowadzą one na rynek MŚP ponad 4 mld zł" - czytamy w komunikacie.