Fuzja Orlenu z Lotosem coraz bliżej. Inwestorzy przegłosowali ważną decyzję

Od kilku lat wielkie koncerny paliwowe szykują się do połączenia. Ciągle nie doczekaliśmy się finalizacji fuzji PKN Orlen i Lotosu. Obie firmy jednak nie próżnują. Gdańska grupa zrobiła kolejny krok - dostała zgodę na reorganizację własnej działalności, by spełnić odpowiednie wymagania stawiane przez unijnego regulatora.

Lotos podkreśla w komunikacie, że umożliwi to dalsze prace nad fuzją z PKN Orlen. Podjęta uchwała przede wszystkim pozwala na złożenie do Komisji Europejskiej wniosku o zatwierdzenie tzw. środków zaradczych. Obie spółki muszą się zastosować do zaleceń europejskiego nadzorcy, by ten zezwolił na dokonanie połączenia firm.