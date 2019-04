Fyte wchodzi na polski rynek usług rekrutacyjnych

"Fyte łączy najnowsze narzędzia cyfrowe, takie jak video CV i video job ad, z nowoczesnymi technikami sourcingu, aby zapewnić wsparcie w rekrutacjach stałych. Na świecie Fyte został wprowadzony przez Morgan Philips Group w 2013. Sukces modelu biznesowego (osiągnięty w 10 krajach: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Luksemburg, Hiszpania, Meksyk, Chiny, Tajwan, Hong Kong) zamierzamy teraz powtórzyć w Polsce. Zespół aktualnie liczy 6 osób. Są to wyspecjalizowani, samodzielni konsultanci realizujący projekty w oparciu o metodę 360. Główne obszary działania to IT oraz finanse, ale planujemy nieustannie poszerzać obszary naszej działalności. Razem z rozwojem marki na polskim rynku planowany jest również sukcesywny wzrost zatrudnienia i powiększenie zespołu o kolejne osoby" - powiedziała ISBnews Kowalczyk.

Dodała, że aktualnie w Polsce mamy rynek kandydata, dlatego pojawienie się agencji, która wprowadza nowe, rewolucyjne podejście do rekrutacji i wykorzystując innowacyjne narzędzia cyfrowe, takie jak video CV, video job ad, oznacza, że kandydaci i klienci będą mogli podejmować znacznie lepsze i szybsze decyzje.

"Wejście na rynek jest również odpowiedzią na potrzebę klientów - potrzebę posiadania efektywnego, godnego zaufania partnera w rekrutacji, który szybko i skutecznie trafia do docelowej grupy kandydatów. Dla kandydatów natomiast jesteśmy partnerem aktywnym na wspólnych płaszczyznach (social media) i komunikującym się w atrakcyjny i dostępny sposób (video narzędzia). Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik rekrutacji jesteśmy w stanie przedstawić kandydatów już w ciągu 10 dni od podpisania zamówienia" - wskazała Kowalczyk.

Stwierdziła, że klikalność ogłoszeń video jest ponad 230% większa w porównaniu do tradycyjnych form publikacji oraz gwarantuje bardzo szeroki zasięg - ponad 60 tys. odbiorców, co zwiększa możliwość dotarcia do najlepszych, aktywnych i pasywnych kandydatów.

"Dzięki zapewnieniu skutecznego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego w oparciu o nowoczesne technologie, oraz dzięki jakości wykorzystywanych narzędzi oceny, Fyte daje pewność zatrudnienia. Nowozatrudnieni pracownicy osiągają do 15% lepszych wyników, a rotacja pracowników zmniejsza się nawet o 50%. Pozwala to również zmniejszyć koszty samej rekrutacji, która trwa krócej dzięki wykorzystaniu nowych technologii." - dodała Head of Fyte.

Jak podała, spółka współpracuje ze ,,znanymi, międzynarodowymi klientami, z którymi realizuje wiele ciekawych projektów".

"Fyte nie zakłada finansowego uniezależnienia się od Morgan Philips Group. Jako jedna z marek jest częścią MPG, która za jeden ze swoich głównych celów zakłada integracje i wspólny, nieustanny rozwój. Każda z oferowanych marek wzajemnie się uzupełnia, czerpie wspólne korzyści i zapewnia wsparcie, kiedy pojawia się taka potrzeba. Posiadamy wielu doświadczonych konsultantów w licznych obszarach, którzy chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą i kontaktami, a my jesteśmy w stanie odwdzięczyć się tym samym. Wspólny i jasno określony cel Morgan Philips Group pomaga nam spojrzeć na każdy proces całościowo i osiągać coraz lepsze wyniki." - podsumowała Kowalczyk.

