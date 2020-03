Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej

tys. to akcje nowej emisji, podała spółka . Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.

Zapisy na akcje Games Operators przyjmowane były od inwestorów detalicznych od 5 do 11 marca, zaś od inwestorów instytucjonalnych od 13 do 17 marca. 18 marca inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 1,1 mln sztuk. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 939 000 akcji (85,4% wszystkich), a inwestorom indywidualnym przydzielono 161 000 akcji (14,6%). Nowe akcje zostały przydzielone obu grupom inwestorów w podobnych proporcjach, poinformowano.