Games Operators zadebiutuje na GPW w piątek

"W Games Operators od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce przestawiliśmy naszą działalność na tryb zdalny. Zespoły pracują z domów i prace postępują w normalnym trybie, nie notujemy opóźnień w żadnym z projektów. Dlatego chcielibyśmy, aby uroczystość debiutu także była dostępna dla inwestorów i przebiegła w sposób najbardziej zbliżony do normalności, choć będziemy uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie - zgodnie z zaleceniami instytucji państwowych. Zapraszamy naszych inwestorów oraz osoby zainteresowane tym, co robimy, do oglądania" - powiedział prezes Games Operators Bartek Gajewski, cytowany w komunikacie.