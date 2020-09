Gaming Factory: Gra 'Big Battle: Defend the Wall' na PC - jesienią 2021 r.

"Gra 'Big Battle: Defend the Wall' z naszego portfolio wydawniczego to propozycja dla graczy, którzy lubią strategię oaz gatunek tower defense. Damy im możliwość wcielenia się w rolę królewskiego namiestnika, wysłanego do odbudowy i obrony zniszczonego muru granicznego. Gracz stoczy walkę z barbarzyńcami, a ponadto będą zarządzać obroną, zajmą się dowództwem armii i odpieraniem oblężeń. Aby wygrać, musi wykazać się zdolnościami przywódczymi i właściwie przygotować strategię wojenną. Od wyniku bitew będzie zleżał los alternatywnego, średniowiecznego świata" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Pozostałe po murze granicznym gruzowisko okaże się bazą surowców do jego odbudowy. Wraz z garstką ludzi u boku gracz będzie musiał przywrócić go do dawnej chwały, ale również wzmocnić by był zdolny oprzeć się kolejnej inwazji zbliżającej się armii wroga. Wyzwaniem będzie także niesienie pomocy mieszkańcom pobliskich wiosek. By dobrze wypełnić zadania w grze, trzeba będzie wykazać się sprytem i umiejętnością efektywnego zarządzania. Na pewno w 'Big Battle: Defend the Wall' nie zabraknie wyzwań - obserwuj, planuj, realizuj, to hasła które niemal na każdym kroku będą graczowi pomocne przy przechodzeniu kolejnych etapów rozgrywki" - dodał Adamkiewicz.