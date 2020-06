Gaming Factory liczy na debiut na GPW na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku

"Chcemy dołączyć do grona spółek publicznych tak szybko, jak będzie to możliwe. Pozytywny scenariusz zakłada debiut na przełomie lipca i sierpnia" - powiedział Adamkiewicz w trakcie czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.

"Jeśli przyjmiemy, że dotychczasowy budżet naszej produkcji z marketingiem może dochodzić do 500 tys. zł, a gier w produkcji mamy ok. 30, to kwota wcale nie jest tak duża. Gry, które mają zostać wydane w tym roku, naturalnie są już w większości zabudżetowane. Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczymy przede wszystkim na projekty, których wydanie planujemy w przyszłym roku i kolejnych dwóch latach" - dodał.