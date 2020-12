Gaming Factory ma umowę z Titanite na produkcję gry 'We Are Legion: Rome'

"Według zapisów umowy emitent otrzyma 85-95% zysku z gry netto po pokryciu wszelkich kosztów produkcji i marketingu, w zależności od ocen gry w sklepie Steam. Projekt otrzymał nową nazwę 'We Are Legion: Rome', będzie to jednoosobowa gra łącząca przygodę z realistyczną walką. Innowacyjny system walki oraz sposób przedstawienia fabuły pozwoli graczowi w pełni odczuć realia ery brutalnych podbojów Rzymu" - czytamy w komunikacie.