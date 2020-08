Gaming Factory miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W pierwszym kwartale br. wypracowaliśmy jako grupa 0,59 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To wynik znacznie lepszy od pierwszego kwartału 2019 roku, kiedy przychody netto wyniosły niecałe 0,02 mln zł. Znacząco poprawiliśmy także zysk operacyjny, ze straty na poziomie (0,24) mln zł w I kw. 2019, w okresie od stycznia do marca br. odnotowaliśmy wzrost EBITDA do kwoty prawie 0,19 mln zł. Zysk netto w tym czasie wyniósł niespełna 0,25 mln zł. Największa część zysku pochodzi z działalności portingowej" - skomentował prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała 31 lipca, że podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory, a powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazał w specjalnym oświadczeniu, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r. Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie.