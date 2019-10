Gaming Factory planuje debiut na GPW w 2020 r., chce wydawać 10 gier rocznie

"Aktualnie na platformie Steam znajduje się ok. 20 naszych autorskich projektów , liczba ta systematycznie rośnie. Rozwijamy gry o zróżnicowanej tematyce, od symulatorów, poprzez tycoon, horror i builder. Już niebawem zamierzamy ogłosić kolejne tytuły z naszego portfolio. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, naszym najważniejszym celem na przyszły rok jest debiut na głównym parkiecie GPW, co mamy nadzieję , uda się osiągnąć dzięki intensywnej i wzmożonej pracy" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Deweloper i wydawca gier aktywnie rozwija swoje projekty m.in. z firmami zewnętrznymi i spółkami zależnymi. W najbliższym czasie, we współpracy z Black Rose Project, planuje rozszerzyć działalność portingową (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania) na konsolę Nintendo Switch. Spółka zakończyła już kilkanaście portów, kolejne czekają w kolejce na realizację. Oprócz Switcha, będą to także porty gier na konsole Xbox One i PS4, podano również.