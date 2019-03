Gaz z węgla zwiększy polskie wydobycie. PGNiG: miliard m sześc. jest w zasięgu

- Taki wolumen jak najbardziej znajduje się w naszym zasięgu. Potrzebujemy, oczywiście, wsparcia w przepisach prawa. Górnicy, choć jeszcze nie wszyscy, powoli też dają się przekonać. Trzeba m.in. zbadać, ile metanu, po naszych wierceniach i eksploatacji, ubędzie - w stosunku do tego, ile się go samoistnie wydziela do wyrobisk - powiedział Woźniak w rozmowie z portalem WNP.pl.

- Nie jest to jeszcze do końca miarodajne, bo na miejscu wytwarzamy prąd w agregacie prądotwórczym, wpięliśmy się też do tauronowskiej sieci energetycznej. To, co pozyskamy ponadto, po ukończeniu instalacji przyłącza, trafi do naszej sieci gazowej. Na rachunek ekonomiczny wpływają warunki wydobycia. Przy dużych, samoczynnych wypływach gazu klasycznego nie potrzeba nakładów na pobudzanie (stymulację) złoża - powiedział Woźniak.