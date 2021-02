Getin Bank milczy ws. ugód z frankowiczami. Koszty byłyby ogromne

Oblężona twierdza

Można powiedzieć, że to malutki bank na tle np. PKO BP czy Santandera, ale to instytucja, która ma najwięcej kredytów frankowych pod względem udziału tych zobowiązań w całym portfelu kredytowym. W interesie banku i jego klientów jest otwarta komunikacja. Tymczasem Getin jest jak oblężona twierdza.

Co chce przemilczeć bank?

Oczywiście nie oznacza to bankructwa. Wszystko wskazuje na to, że po prostu bank na masowe ugody na razie nie będzie się decydował. A przynajmniej do czasu, gdy nie poprawi sytuację kapitałową, czyli np. do momentu, gdy pozyska inwestora, który dosypie pieniądze.