kredyty oprac. KRO 1 godzinę temu

Frankowicze. KNF proponuje bankom zawieranie z nimi ugód

Nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich - uważa Komisja Nadzoru Finansowego. Jak? KNF proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Podziel się Dodaj komentarz