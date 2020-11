Kredyty we frankach. Cios szefa NBP: winne są banki

6 listopada banki wysłały pismo do Glapińskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w związku ze spodziewanym w tym roku posiedzeniem Sądu Najwyższego, poświęconym problemowi rozbieżnego orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach wytaczanych kredytodawcom przez frankowiczów.

Według dziennika, 18 listopada dostali odpowiedź. Na wstępie szef NBP stwierdza, że zarówno bank centralny, jak i też Komitet Stabilności Finansowej na bieżąco zajmują się problematyką frankową w kontekście wpływu na sytuację banków i stabilności finansowej. Wyjaśnia, że NBP nie jest instytucją właściwą do interpretacji przepisów prawa konsumenckiego, a tym bardziej wpływania na decyzje sądów.

Bankowcy w wysłanym do NBP liście przytoczyli znane już argumenty co do niewłaściwej, ich zdaniem, interpretacji wyroku TSUE z jesieni ubiegłego roku. Kwestionowali ekonomiczny i prawny sens wyroków "złoty na LIBOR-ze", jak też negowali zasadność unieważniania umów kredytowych przez sądy.