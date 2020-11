Emerytura. Od 1 grudnia wyższe limity

Jak wynika z danych GUS, wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie. To dobra informacja dla emerytów dorabiających do świadczenia. Od 1 grudnia wzrastają limity, więc emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury.

Istnieje jednak górny próg pomniejszenia świadczenia, nie może to być więcej niż 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 527,35 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.