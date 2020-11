Lekarze uciekają z Polski. "Chodzi o godność"

– Od początku jesieni mam miesięcznie minimum 50 zgłoszeń lekarzy różnych specjalizacji, od anestezjologów po zakaźników. Lekarz, który zgłosi się do mnie dzisiaj, może zacząć pracę już za sześć miesięcy – powiedział dziennikowi Bartosz Kosmalski z Futur1.pl, agencji wysyłającej polskich lekarzy do Niemiec.

Jeszcze więcej lekarzy zgłasza się do Moniki Ziegler, prezes firmy Medena, która od 2000 r. wysłała do Szwecji ponad 500 medyków. Jak podkreśla w rozmowie z "Rz", powodem wyjazdów przestały być finanse. Od paru lat to kwestia standardu i sposobu pracy. Wyjeżdżający znajdą zatrudnienie w Polsce, ale zależy im na komforcie pracy.