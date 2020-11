Frankowicze zalali sądy. W Warszawie na rozprawę trzeba czekać nawet 2,5 roku

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", którą zaalarmował jeden z jej czytelników. Najpierw dowiedział się on, że jego wyznaczenie terminu rozprawy nastąpi według kolejności wpływu. Warszawski Sąd Okręgowy określił go na pierwszy kwartał 2021 roku.

To ponad rok od złożenia pozwu. Mężczyzna jednak otrzymał drugie pismo po pół roku, w którym poinformowano go, że wyznaczenie terminu nastąpi później - w drugim kwartale 2022 roku.

Rzeczniczka prasowa SO Sylwia Urbańska w rozmowie z "GW" wyjaśnia, że długi czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy "to, niestety, standard". Przyznaje, że warszawski sąd został wprost "zalany przez sprawy frankowiczów".

Kierownictwo szacuje, że do końca roku do SO wpłynie ok. 24 tys. spraw frankowiczów. Jednocześnie w wydziale cywilnym orzeka 53 sędziów.