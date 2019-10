Wyrok TSUE. Jest termin kolejnej rozprawy państwa Dziubaków

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, termin został wyznaczony na 4 listopada. To wtedy sąd będzie miał możliwość zastosować wyrok TSUE w praktyce.

Co więcej, Trybunał orzekł, że w takich przypadkach kredyt zostanie przewalutowany na kredyt złotowy, ale z zachowaniem oprocentowania kredytu walutowego. Jeśli klient będzie chciał rozwiązać umowę kredytową, będzie mógł to zrobić, o ile będzie to z korzyścią dla niego.