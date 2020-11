Kredyty frankowe. Banki proszą o reakcję

Interpretacje wyroku TSUE są różne, choć w większości korzystne dla kredytobiorców. Sprawy często kończą się stwierdzeniem, że bank stosował klauzule abuzywne, co prowadzi do unieważnienia umowy.

Komitet Stabilności Finansowej do tej pory nie zabierał głosu w sprawie sporów o kredyty frankowe. W środę przedstawiciele polskich banków zredagowali pismo, w którym wzywają organ do działania.

"W praktyce oznacza to, że obciążenia konsumentów realizujących zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów według kursów wymiany badanego banku komercyjnego w stosunku do NBP nie były niekorzystne. Podważa to w sposób oczywisty obiektywizm podmiotów rozpatrujących skargi klientów i falsyfikuje stereotyp o manipulacji kursów wymiany walut na niekorzyść konsumentów" - czytamy w piśmie, do którego dotarł "Puls Biznesu".