Getin Noble Bank naruszył normę kapitałową. Fitch obniża ratingi

Patriota 11 min. temu

Zaraz zaraz, niedawno pisaliście , że to rząd niszczy bank, a tu co międzynarodowa organizacja finansowa określa, że jest z tym bankiem problem? To może trzeba jednak wsadzić Czarneckiego do aresztu i niech się tłumaczy.