Getin Holding: Oferent zrezygnował ze złożenia oferty na Idea Bank Ukraina

"W związku z zakończeniem rozmów wygasła przyznana oferentowi wyłączność na negocjacje. Ponadto zarząd emitenta informuje, że podjął dzisiaj decyzję o kontynuowaniu procesu sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, jednocześnie podejmując decyzję o powierzeniu Rothschild & Co dalszych działań mających na celu sprzedaż 100% akcji Idea Bank Ukraina i 100% udziału w NFS, w tym w szczególności prowadzenia rozmów i negocjacji z innymi potencjalnymi inwestorami" - czytamy w komunikacie.

Na początku lutego br. Getin Holding informował, że podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku.