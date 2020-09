Getin Noble Bank powiększa straty. Drugi kwartał na dużym minusie

To kolejny kwartał, kiedy bank należący do Leszka Czarneckiego znajduje się pod kreską. W 2019 roku miał prawie 600 mln zł straty (dokładnie 591,55 mln zł), a rok wcześniej - ponad 460 mln zł straty. Ostatni raz Getin jako grupa kapitałowa mógł pochwalić się zyskiem w 2015 roku. I były to wtedy zaledwie 44 mln zł.