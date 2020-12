Getin Noble Bank wprowadził usługę potwierdzanie tożsamości mojeID od KIR

"Klienci banku mogą korzystać z mojeID w ramach usług online oferowanych przez komercyjnych dostawców, którzy są już uczestnikami mojeID. W kolejnym etapie bank planuje udostępnienie usługi również dla sektora administracji publicznej. W tym zakresie prowadzone są prace nad przygotowaniem do integracji z Węzłem Krajowym (Login.gov.pl) oraz Profilem Zaufanym, co pozwoli klientom banku na wykorzystywanie mojeID również do uwierzytelnienia się w ramach spraw załatwianych w urzędach i systemach administracji publicznej" - czytamy w komunikacie.