Gett chce w tym roku osiągnąć breakeven na poziomie EBITDA

"Gett deklaruje przejście na zyskowność, ale jeszcze ciekawsze jest to, że dzieje się to dopiero po ok. 10 latach istnienia firmy. Odzwierciedla to nowy paradygmat, w którym przez długi czas startupy mogą 'jechać' na stratach i rynek oraz inwestorzy to akceptują. Nawet Amazon - ikona nowej ekonomii - do tej pory mało zarabia" - wskazał dyrektor Boston Consulting Group (BCG) Łukasz Rey w rozmowie z ISBnews.