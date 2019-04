GGPredict i Syntoil zwyciężyły w TDJ Pitango Seed Competition

"Cała finałowa szóstka projektów to naprawdę wyjątkowe firmy i zespoły. Z tego grona wybraliśmy najlepszych z najlepszych, spółki reprezentujące dwa zupełnie inne obszary. Łączy je to, że obie mają przed sobą szansę na globalny sukces w oparciu o zaawansowane technologie" - powiedział partner zarządzający TDJ Pitango Ventures Wojciech Fedorowicz, cytowany w komunikacie.

"Zbudowaliśmy najbogatszą bibliotekę danych o każdym profesjonalnym meczu e-sportowym, rozegranym przez graczy CS:GO. Dzięki naszym algorytmom znajdą one zastosowanie dla potrzeb treningowych, jak i w sektorze B2B. Ten ostatni rynek, tylko dla CS:GO, wart jest ok. 4 mld USD rocznie" - stwierdził jeden z twórców GGPredict Przemysław Siemaszko.

"Nasze modułowe instalacje do przetwarzania odpadów gumowych i zużytych opon są równie ekologiczne, co wydajne. To powoduje, że mają jednocześnie biznesowy i społeczny sens" - dodała współzałożycielka Syntoil Martyna Sztaba.