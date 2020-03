GGPredict został zwycięzcą konkursu ł.pitch Start-up Challenge w Londynie

GGPredict to twórca aplikacji zwiększającej osiągnięcia graczy popularnych i darmowych gier komputerowych. Aplikacja skierowana jest zarówno do osób grających profesjonalnie, jak i amatorsko i pomaga im zwiększyć efektywność.

"Obecnie na świecie jest 240 mln graczy, ale nie istnieje żadna aplikacja, pomagająca im śledzić ich progres. To naprawdę ogromny rynek, który rośnie z roku na rok. Prowadzimy także badania socjologiczne, mówiące ilu graczy jest chętnych poprawić swoje wyniki, więc nawet jeżeli dotrzemy do 5% z nich, to nadal będzie to dla nas duży sukces" - powiedzieli pomysłodawcy GGPredict Przemysław Siemaszko i Michał Łowigus, cytowani w komunikacie.