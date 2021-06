Giełda atakuje historyczny szczyt. Ponad 100 spółek urosło o ponad 100 procent

W środę kurs WIG podchodził pod okrągłe 67 tys. pkt., a we wtorek nawet nieznacznie przekroczył tę granicę. Tym samym do pobicia rekordu ze stycznia 2018 roku brakuje już tylko mały krok. Wystarczy około 1,5 proc. wzrostu notowań, co zdarza się często w ciągu jednego dnia, by warszawska giełda rozpoczęła nowy rozdział w swojej 30-letniej historii.