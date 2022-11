Giełda Klapków Wartościowych: Debiut Kubota S.A. na NewConnect

"Debiut Kuboty na NewConnect jest pięknym domknięciem pewnego rozdziału burzliwej historii marki, która przez 30 lat istnienia, stała się symbolem nie tylko polskich lat 90., ale także symbolem radości i fantazji. I to właśnie fantazja, niedoceniana cecha Polaków, jest kluczowym ogniwem historii Kuboty.

To dzięki fantazji Dorota i Wiesław Michalscy, mając skromne oszczędności, wyruszyli na Daleki Wschód i sprowadzili do Polski piankowe kuboty – klapkowego złotego Graala.

To dzięki fantazji, Polacy pokochali Kuboty i uczynili z nich symbol podwórek oraz internetów.

To dzięki fantazji, czwórka przyjaciół z Łodzi, podjęła decyzję o reaktywacji ukochanej marki dzieciństwa i zaprowadziła Kubotę z giełdy handlowej na Stadionie X-lecia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Te wspaniałe 4 lata można podsumować jednym zdaniem, które najlepiej oddaje charakter marki: Kubota to nie klapki, to styl życia. I w tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy doskonale rozumieją, jakie wartości stoją za tym sloganem. Wspólnikom, pracownikom, fanom, inwestorom, partnerom biznesowym, dziennikarzom, influencerom. To dzięki Wam udało się reaktywować tę markę ze stylem i smakiem. Dziękujemy i kłaniamy się w pas.