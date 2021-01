Giełda reaguje na zablokowanie Trumpa. Kurs Twittera w dół

Damian 31 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Nie jestem wielkim fanem Trumpa, aczkolwiek o czym media nie mówią, nie wywołał żadnej wojny (ku uciesze globalnych elit). Być może dlatego nie dostał pokojowej Nagrody Nobla ;) Jakoś tez niespecjalnie popierał globalny cyrk covid (Białoruś istnieje i ma się lepiej od Polski pod względem covid, a nic nie robila poza uwaga, niesamowite: leczeniem chorych!) wiec trzeba mu to uznać za plus. Ale do mas dociera tylko propaganda, ze będzie równość i braterstwo, tylko najpierw trzeba zabrać Wam ponad 50% środków naiwniaczki, oczywiście dla Waszego dobra ;) Lewica (Hitler, Stalin) zawsze po czasie zachowują się tak samo: wzrost podatkow ku uciesze motlochu, zabieranie tym co jeszcze maja, sterowanie gospodarka, później cenzura tych, którzy o tym mówią. A na końcu łagry, obozy, psychuszki (widać takie totalitarne plany przy covid). Co to będzie dokładnie na pewno niestety zobaczymy. Później się walczy z problemami które się samemu tworzy, jak już zneutralizuje się „negujących komunizm”. I te plany pięcioletnie, przecież Państwo ma z czym walczyć w nieskończoność i po co zbudować jak można „budować ;) Co, myślicie ze 3 mln Państwowych biurwokratow się rozejdzie jak już zbudują socjalizm? xD