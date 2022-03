Giełda w Moskwie ciągle nie działa. Wiadomo, kiedy handel mógłby zostać wznowiony

Władze moskiewskiej giełdy nie zdecydowały się przywrócić handlu akcjami. Od poniedziałku obrót jest zawieszony i tak pozostanie co najmniej do środy. Sankcje nałożone na Rosję wywołały panikę wśród inwestorów. Rosjanie liczą na to, że przez kilka dni emocje opadną. Wiedzą, że do ucieczki z rynku szykuje się ogromny kapitał.