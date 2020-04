Giełdy na sporym minusie. GPW w czołówce niechlubnego rankingu

Ogromne zamieszanie na rynku ropy naftowej i spekulacje na temat stanu zdrowia Kim Dzong Una już od rana skutecznie psuły nastroje inwestorów giełdowych. Jeśli dodamy do tego słabe dane z polskiego przemysłu otrzymujemy miks, który musiał się skończyć tąpnięciem na warszawskiej giełdzie.

Najważniejszy indeks GPW zaliczył we wtorek zjazd aż o 4 proc. Na zamknięciu sesji kurs WIG20 znalazł się na poziomie 1573 pkt. A do sesji przystępowaliśmy z 1640 pkt.

Z takim wynikiem warszawska giełda plasuje się w czołówce niechlubnego rankingu. Gorzej wypada tylko rosyjski indeks RTS, który jest prawie 5 proc. pod kreską. Najważniejsze giełdy we Frankfurcie, Londynie czy Paryżu są na minusie od 2,5 do 3,5 proc.

Na warszawskim parkiecie handel akcjami dobiegł już końca. Za to za Oceanem dopiero się rozkręca. Amerykańskie giełdy otworzyły się we wtorek drugą z rzędu przeceną. Do kupowania akcji nie zachęcają m.in. bardzo słabe prognozy, zapowiadające potężne załamanie gospodarki.